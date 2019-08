Afinal, passe Interrail mantém-se válido no Reino Unido em 2020

Hoje às 22:34 Facebook

O diretor da Rail Delivery Group, empresa que representa companhias ferroviárias britânicas, anunciou esta quinta-feira que os turistas europeus vão poder continuar a usar o passe Interrail para visitar o Reino Unido.

Num comunicado publicado no portal da Rail Delivery Group (RDG), Robert Nisbet indicou que "as empresas de comboios do Reino Unido nunca quiseram sair do Interrail".

Na quarta-feira, foi divulgado que os turistas europeus iam deixar de poder usar o passe Interrail para visitar o Reino Unido a partir de 2020, uma decisão que não estava relacionada com o Brexit.

No entanto, após "fortes reações às notícias" da saída, o Rail Delivery Group e a Eurail, empresa que administra a Interrail, reiniciaram conversações.

"Temos o prazer de poder informar aos passageiros que chegamos a um acordo e continuaremos a fazer parte dos passes Interrail e Eurail", lê-se na nota do RDG desta quinta-feira.

Segundo a organização britânica, que inclui empresas de transporte de passageiros e de mercadorias, em causa estava a recusa de continuar a aceitar passes Eurail, um bilhete que permite viajar através da Europa em 31 países diferentes, incluindo países que não pertencem à UE, como Sérvia, Suíça ou Turquia.

Esta decisão resultou na exclusão do esquema do Interrail, que funciona desde 1972 e permite aos jovens entre os 12 e 27 anos viajarem a preços mais económicos no conjunto dos 31 países.