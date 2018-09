Agente fronteiriço mata quatro prostitutas e é detido antes de novo crime

Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

A autoridades do Estado norte-americano do Texas acusaram um agente de controlo fronteiriço do homicídio de quatro prostitutas. O homem foi detido antes de tentar matar uma quinta mulher.

Juan David Ortiz, 35 anos, supervisor da patrulha de fronteira dos EUA desde os 25, foi acusado de quatro crimes de homicídio, um de agressão agravada e outro de detenção ilegal, disse o procurador Isidro Alaniz, do condado de Webb, Texas. Citado pelo britânico "The Guardian", o responsável considera tratar-se de um caso de "assassinatos em série", uma vez que os quatro homicídios foram perpetrados desde 3 de setembro.

Ortiz foi detido no sábado, pouco depois de uma quinta vítima, intercetada pelo homem, ter acabado por conseguir fugir para uma bomba de gasolina. As autoridades estatais foram encontrar o homem escondido dentro de uma carrinha, no parque de estacionamento de um hotel, em Laredo, nessa madrugada.

Segundo o procurador, duas das vítimas mortais eram cidadãs dos Estados Unidos, sendo que as nacionalidades das duas restantes vítimas não foram tornadas públicas. Todas trabalhavam como prostitutas e uma era transgénero.

"A forma como as mulheres foram mortes é similar em todos os casos", acrescentou Alaniz, escusando-se a debater provas ou divulgar o "modus operandi" do suspeito, nomeadamente quanto à forma como as vítimas foram assassinadas.

As autoridades, que ainda estão a investigar as motivações do suspeito, julgam que Ortiz agiu sozinho.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA emitiu um comunicado esclarecendo que está a cooperar totalmente com as autoridades encarregadas do caso. "Embora seja nossa política não comentar os detalhes de uma investigação em curso, a ação criminosa de funcionários nossos não é e não será tolerada", acrescentou a nota.

Ortiz está, para já, detido numa prisão em Webb, a aguardar julgamento.