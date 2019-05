Agricultor arranca parte da perna com um canivete

Hoje às 10:07 Facebook

Um agricultor de Nebraska, nos EUA, serrou a parte inferior da sua perna com um canivete, depois de ter ficado preso num equipamento agrícola.

Kurt Kaser, de 63 anos de idade, trabalhava sozinho na sua propriedade de 607 hectares, no dia 19 de abril, quando um trado, uma máquina agrícola com o interior em forma de parafuso, o puxou.

Incapaz de encontrar o telemóvel para pedir ajuda, viu o seu pé a ser arrancado e a parte inferior da sua perna mutilada.

O agricultor não teve outra solução senão pegar no canivete que tinha, com 7,6 centímetros de comprimento, e cortar o que restava da parte de baixo do joelho.

Quando se soltou, rastejou centenas de metros até ao telefone mais próximo e ligou ao filho, que o transportou para a cidade de Lincoln, para tratamento. "Não tive outra escolha", disse o agricultor à emissora ABC News, que divulgou agora o caso.

Kurt Kaser passou várias semanas no hospital e em reabilitação. Na última sexta-feira teve alta e voltou para a sua casa em Pender, perto da fronteira com o estado de Iowa.

O agricultor refere que removeu a parte da cobertura de segurança do trado, no fim do último inverno, para que o equipamento coubesse debaixo do celeiro, de acordo com a BBC.