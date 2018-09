Agricultor fica com o carro atascado e descobre túmulo com 3400 anos

Hoje às 13:58 Facebook

Um agricultor grego encontrou um túmulo com cerca de 3400 anos de antiguidade, por acidente, num terreno próximo da cidade de Ierápetra, na ilha de Creta, na Grécia.

As rodas do carro caíram num buraco quando o agricultor estava a estacionar. Ao aperceber-se que havia algo de potencialmente importante, o homem alertou as autoridades, reporta o jornal "Cretapost".

A importância do achado foi confirmada, entretanto, por arqueólogos. Os especialistas concluíram que se trata de um túmulo, dividido em três nichos, da civilização Minoica, que dominou a ilha de Creta entre 2600 e 1100 antes de Cristo.

Entre outros objetos, o túmulo continha dois esqueletos de homem e 24 peças de cerâmica decorada. Indícios de que poderia tratar-se da tumba de pessoas importantes do período tardio da civilização Minoica foram confirmados pelo Ministério da Cultura Grego.

A civilização Minoica acabou por volta do ano 1100 antes de Cristo, mas dominou a ilha de Creta durante vários séculos. As ruínas de Knossos, um dos ex-líbris daquela cultura milenar, figuram como uma lembrança daquela que é considerada a mais antiga cidade europeia.

A civilização minoica foi descoberta pelo arqueólogo britânico Arthur Evans, no início do século XX, mas era referenciada na mitologia grega. O rei Minos foi associado na mitologia grega ao Labirinto do Minotauro, que Evans identificou em Knossos.