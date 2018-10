Ainda não há data para trasladação de professora que morreu a tirar selfie

A.C.C. Hoje às 09:47 Facebook

Ainda não há data definida para a chegada a Portugal do corpo de Sandra Macedo, natural de Vila das Aves, Santo Tirso, que na sexta-feira caiu do 27.º andar de um prédio no Panamá, alegadamente quando tirava uma selfie.

No entanto, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu ao JN que a família da professora de 45 anos está a ser apoiada e auxiliada do ponto de vista administrativo pela Embaixada de Portugal no Panamá. "A informação que temos é de que os serviços consulares contactaram a família logo na sexta-feira.

Prestaram apoio e dialogaram com as autoridades do Panamá, estando a apoiar o processo de trasladação, não se prevendo ainda a data em que esta possa ocorrer", indicou fonte daquele organismo, lembrando que o transporte do cadáver terá de ser garantido pela família da mulher. Familiares de Sandra Macedo referiram, porém, ter a informação de que o processo poderá demorar cerca de um mês.

Apesar de ter crescido em Vila das Aves, onde ainda residem os pais - que já tinham perdido os outros dois filhos -, Sandra viveu metade da vida em Viana do Castelo. Foi aí que estudou (na Escola Superior de Educação) e casou. Desse casamento, entretanto desfeito, nasceram dois filhos, hoje maiores de idade e residentes em Viana.