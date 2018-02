Airbus multada em 81 milhões de euros na Alemanha

Ontem às 20:05 Facebook

Twitter

A justiça alemã anunciou esta sexta-feira que aplicou uma multa de 81,25 milhões de euros ao fabricante de aviões europeu Airbus, num caso de alegada corrupção relativo à venda de 18 aviões de combate Eurofighter à Áustria.

A venda foi em 2003 e a multa, "aceite pela empresa", encerra um inquérito aberto pelo Ministério Público de Munique sobre o caso, refere um comunicado deste.

"O resultado das investigações, iniciadas em 2012, não confirmou as alegações de corrupção", reagiu a Airbus num outro comunicado.

Se os investigadores não encontraram provas do pagamento de subornos para garantir a atribuição do contrato, o Ministério Público considerou que a Airbus falhou no dever de supervisão ao autorizar a antiga direção a efetuar pagamentos de milhões de euros relacionados com o contrato "para fins não esclarecidos".

O Ministério Público elogiou a companhia por ter cooperado na investigação e por ter aprovado regras que sugerem "que essas práticas não se repetem".