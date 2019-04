Ajuda humanitária da Cruz Vermelha chega ao distrito de Buzi

Hoje às 14:20 Facebook

Mais de 2300 pessoas que estavam isoladas em Buzi, desde que o ciclone Idai atingiu Moçambique, receberam ajuda de emergência da Cruz Vermelha Internacional na terça-feira à noite, adianta a organização humanitária num comunicado.

A população de Buzi (distrito localizado a sul da cidade da Beira) tem estado afastada da assistência humanitária em larga escala devido às inundações e danificação das infraestruturas causadas pelo ciclone.

A ajuda disponibilizada pela Cruz Vermelha deverá chegar a 20 mil pessoas e inclui tendas de campanha, utensílios de cozinha e ferramentas, água potável e redes mosquiteiras para ajudar a prevenir epidemias como a malária.

"Sabemos que há muitas áreas afetadas, como Buzi, onde as pessoas precisam desesperadamente de ajuda. Estamos a fazer todos os esforços para chegar o mais rapidamente possível a estas pessoas", adiantou o chefe da equipa da Cruz Vermelha para a zona afetada, Jamie LeSueur, citado no mesmo comunicado.

A Cruz Vermelha de Moçambique tem prestado apoio a mais de 200 mil pessoas em toda a zona afetada devido à catástrofe provocada pela passagem do Idai, há mais de duas semanas, que já é considerada uma das maiores crises humanitárias da história de Moçambique.

O ciclone Idai, que devastou parte da costa do sudoeste africano a 14 e 15 de março, deixou mais de 800 mortos em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui.