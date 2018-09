Alce morre afogado ao fugir de pessoas que o queriam fotografar

Hoje às 15:58 Facebook

As autoridades de Vermont, no Canadá, apontam o dedo aos visitantes do Lago Champlain pela morte de um alce que morreu afogado, no sábado.

O animal tinha chegado a South Hero, depois de nadar cerca de 150 quilómetros desde o estado de Nova Iorque.

Quando finalmente chegou a terra foi surpreendido por várias pessoas que o queriam fotografar e regressou ao lago. O animal acabaria por morrer afogado devido ao cansaço.

Robert Currier, do serviço de proteção animal de Vermont, explicou, ao canal de televisão local WCAX, que as pessoas devem afastar-se deste tipo de animal quando estão no seu habitat natural.

"O melhor a fazer é afastar-se", explicou. "Se um alce se sentir ameaçado vai reagir de duas formas. Pode sair do local ou atacar", adiantou.