Alemão apanhado a roubar em praia de Maiorca tentou afogar polícia

Um jovem alemão foi surpreendido por dois polícias à paisana numa praia de Palma de Maiorca, em Espanha, a furtar objetos de outros turistas e tentou afogar um dos agentes para escapar à detenção.

Dois polícias, à paisana, vigiavam uma praia de Palma de Maiorca quando se aperceberam da atividade suspeita de um jovem, de 19 anos. Acercaram-se silenciosamente do local e perceberam que o indivíduo estava a tentar furtar objetos de outras pessoas, cerca das cinco horas da madrugada de sábado.

Identificaram-se como polícias e abordaram o jovem, que reagiu com violência. Deu um murro num dos polícias e tentou afogar o agente no mar.

Vários polícias, que integravam o dispositivo de especial vigilância montado para as praias daquela conhecida zona balnear, viram o companheiro em apuros e acorreram em auxílio.

Entraram na água para evitar que o turista acabasse com a vida do polícia, que apresentava ferimentos na cara e no pescoço, e detiveram .o agressor

O jovem, de nacionalidade alemã, foi posto à disposição do tribunal, que vai decretar as medidas de coação. É suspeito de tentativa de homicídio, atentado contra as forças de segurança, agressões e roubo violento.