Alerta de tsunami após sismo de 6,8 na Indonésia

Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi registado no mar entre as ilhas de Java e Sumatra, as mais populosas da Indonésia. As autoridades alertaram para um possível tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista atividades sísmicas em todo o mundo, localizou o epicentro a cerca de 90 quilómetros a sudoeste da província de Banten, em Java, e a 42 quilómetros de profundidade.

O serviço sismológico indonésio, BMKG, por sua vez, registou a magnitude do terremoto em 7,4, desconhecendo-se até ao momento se há feridos ou mortes.

Além disso, o BMKG advertiu que um possível tsunami poderá produzir ondas de até três metros de altura em várias áreas das ilhas de Java, Sumatra e Panaitan, pelo que foi pedido às populações dessas zonas que se desloquem para áreas mais seguras.

A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica com 127 vulcões ativos em que cerca de 7.000 terremotos são registados anualmente, na sua maioria de magnitude moderada.

Em setembro de 2018, um terremoto de magnitude 7,5 sacudiu a ilha de Celebes e causou um tsunami que causou mais de dois mil mortes e 200 mil deslocados nas cidades de Palu e Donggala.