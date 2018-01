Cancelado alerta de tsunami depois de sismo no Alasca

Hoje às 10:12 Facebook

As autoridades norte-americanas emitiram um alerta de tsunami após um sismo de 8.2 na escala de Richter, entretanto corrigido para 7.9, ao largo do Alasca. O alerta fpi cancelado já ao final da manhã.

O epicentro foi registado a 300 quilómetros do sudoeste de Kodiak, no Alasca, a uma profundidade de 10 quilómetros, às 9.31 (hora de Portugal continental). Ao final da manhã, as autoridades decidiram cancelar o aviso.

O Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano enviou avisos para os telemóveis no Alasca com a mensagem: "Alerta de emergência. Perigo de tsunami. Vá para terras altas ou para o interior."

As autoridades de Kodiak alertaram os habitantes para saírem de casa se viverem em zonas de baixa altitude.

O sismo foi sentido a centenas de quilómetros, até Anchorage, a cidade mais populosa do estado norte-americano do Alasca, segundo testemunhos nas redes sociais.

Até ao momento não houve registo de danos ou vítimas.