Alerta de tsunami devido a sismo de 6,9 no mar das Molucas

Um alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades indonésias depois de ter sido registado um tremor de terra de grande intensidade no Mar das Molucas, no norte do país.

O Centro de Vigilância Geológica dos Estados Unidos indicou que o sismo atingiu a magnitude de 6,9 e foi localizado a 185 quilómetros a sudeste de Manado e a uma profundidade de 24 quilómetros.

O sismo, registado às 16:08 (hora de Lisboa), gerou o pânico na cidade de Ternate, no arquipélago das Molucas, onde as pessoas começaram a correr para zonas mais altas.

Este arquipélago das Molucas faz parte da Indonésia e situa-se a cerca de mil quilómetros a norte de Timor-Leste.

A Indonésia assenta sobre o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.