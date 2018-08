Alerta de tsunami na Nova Caledónia, Vanuatu e Fiji após sismo

Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

O arquipélago francês da Nova Caledónia, Vanuatu e as ilhas Fiji, poderá ser atingido por vagas de tsunami com cerca de um metro após um forte sismo registado no Pacífico.

Um tremor de terra de magnitude 7,1 foi registado a cerca de 230 quilómetros a Este da Nova Caledónia.

"As vagas podem ultrapassar entre 30 centímetros a um metro o nível do mar", indicou o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico.

Um terramoto de magnitude 7,1 foi registado a sudeste das Ilhas da Lealdade, um arquipélago do território francês da Nova Caledónia, sem causar danos, segundo as primeiras informações transmitidas pelas autoridades.