Alerta de tsunami no Pacífico após sismo no Papua Nova Guiné

Um sismo de magnitude 6,9 foi sentido esta sexta-feira já pela hora local na Papua Nova Guiné, no oceano Pacífico, um mês depois de um outro ter provocado a morte a mais de 100 pessoas.

Não houve notícias imediatas de vítimas ou estragos materiais, que a agência norte-americana de Geologia (USGS, na sigla em inglês) avançou que foi centrado numa área remota da província da Nova Britânica Oriental.

A USGS adiantou que o sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros com epicentro a 162 quilómetros a sudoeste de Rabaul.

O centro de alerta de tsunamis do Pacífico emitiu um aviso de que são possíveis ondas com entre 30 centímetros a um metro acima do normal para algumas áreas costeiras da Papua Nova Guiné e menos de 30 centímetros na costa das Ilhas Salomão.