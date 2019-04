Alerta no Brasil. Chuva forte inunda Rio de Janeiro

Hoje às 01:25 Facebook

A região brasileira do Rio de Janeiro entrou na segunda-feira em estado de alerta devido à chuva forte que inundou ruas desta região metropolitana, segundo a Defesa Civil, que lançou avisos para 19 comunidades.

De acordo com a plataforma "Alerta Rio", da prefeitura do Rio de Janeiro, pelas 18:35 (mais quatro horas em Portugal continental), a previsão para as próximas horas é de chuva moderada a forte, "podendo ser muito forte num curto período de tempo", acompanhada de trovoada e rajadas de vento em diferentes pontos da cidade.

"Foram acionadas 35 dispositivos de avisos sonoros em 19 comunidades: Andaraí, Arrelia, Borel, Cabritos, Cantagalo, Escondidinho, Formiga, Jamelão, Ladeira dos Tabajaras, Nova Divineia, Pavão-Pavãozinho, Prazeres, Rio das Pedras, Santa Marta, Sumaré, Vila Elza, Rocinha e Santa Alexandrina", refere a Defesa Civil na rede social Twitter.

Além de estradas inundadas, há registo de carros submersos na zona do Jardim Botânico e de queda de árvores em Copacabana, na zona sul do Estado do Rio de Janeiro.

Com os dispositivos sonoros acionados, a Defesa Civil recomendou à população que adote medidas de prevenção, como desligar a luz e o gás das habitações, e permanecer ou procurar um local seguro para abrigar a família e os animais.

De acordo com a imprensa local, a circulação de autocarros e metro de superfície encontra-se afetada pelas chuvas.

No Brasil, o estado de alerta corresponde ao segundo nível numa escala de três e significa a possibilidade de ocorrência de chuva moderada, ocasionalmente forte.