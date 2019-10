Alguns professores já podem usar armas nas salas de aula da Florida

Hoje às 21:21 Facebook

Alguns professores da Florida, EUA, podem, desde terça-feira, estar na posse de armas de fogo nas escolas e, inclusive, nas salas de aula. A medida resulta de uma lei muito debatida que foi aprovada nesse Estado em maio.

A lei em causa, que dá aos agrupamentos escolares a opção de armar determinados professores e seguranças, foi aprovada na sequência do tiroteio de 2018, numa escola secundária em Parkland, que provocou 17 mortos e levou à criação do "Guardian Program", que defende a existência de pessoal treinado para responder a casos de ataques armados em escolas.

O programa, batizado com o nome de Aaron Feis (treinador de futebol que protegeu os alunos do atirador de Parkland, antes de ser morto), foi criado como parte da Lei de Segurança Pública da Marjory Stoneman Douglas High School, aprovada para combater a violência armada em recintos escolares.

Os legisladores recomendaram que alguns funcionários pudessem ter armas, sendo que educadores que assumem unicamente a função de docência foram excluídos. Os "guardiões", como lhes chamam, são voluntários que devem passar em testes psicológicos e de substâncias psicoativas, e ter cumprido pelo menos 144 horas de formação/ treino. Recebem uma bolsa de 500 dólares (456 euros) por participarem.

"Até estarmos à frente de alguém com uma arma apontada a nós, não percebemos que estamos realmente desamparados", disse à CBS News o coordenador das escolas do condado de Bay, Bill Husfelt, que apoia a medida. "Não julgo que queiramos mais armas, queremos é mais proteção".

Segundo o Departamento de Educação da Florida, são 39 os condados que integram o programa, mas nem todos os agrupamentos concordam que os professores devam estar armados. Segundo o jornal "The Miami Herald", apenas 11 ponderaram levar a medida avante, sendo que não foi revelado um número de quantos professores da Florida podem, neste momento, estar armados.

O projeto dividiu a Câmara dos Deputados do Parlamento da Florida, no início do ano, com democratas a pedirem a republicanos que considerassem os riscos da nova legislação, principalmente para estudantes negros e latinos, que poderiam ser assumidos como ameaça por professores armados que se vissem confrontados com uma situação de risco. A lei acabou por passar, com a assinatura do governador Ron DeSantis, republicano.