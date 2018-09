Aluno ateia fogo no teste e quase incendeia escola no Brasil

Hoje às 16:37 Facebook

Um aluno do Colégio Municipal Senador Teotônio Vilella, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ateou fogo ao teste que estava a realizar, na quinta-feira. As chamas alastraram-se rapidamente à cadeira e a sala ficou coberta de fumo denso.

A professora de Português, que estava virada para o quadro no momento do incidente, teve de sair imediatamente da sala com os alunos devido à rapidez com que as chamas alastraram.

Um professor que estava na sala ao lado conseguiu apagar as chamas, mas teve que ser levado para o hospital devido à inalação de fumo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a intensidade do fumo.

A polícia local tomou conta da ocorrência. A diretora do estabelecimento vai reunir esta sexta-feira com os encarregados de educação dos alunos.