Aluno de 15 anos dispara contra colegas em escola no Brasil

Um jovem de 15 anos entrou armado na escola onde estuda, no oeste do Paraná, Brasil, e disparou contra os colegas. O incidente, ocorrido esta sexta-feira da manhã (hora local), provocou dois feridos, um deles em estado grave.

Eram cerca das 9 horas (13 horas em Portugal continental), quando o estudante entrou no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, no município de Medianeira, na posse de um revólver, e atirou contra os colegas.

O aluno que ficou gravemente ferido, também de 15 anos, foi atingido com um tiro nas costas, perto da coluna vertebral, tendo sido transportado para um hospital da região. A segunda vítima, de 18 anos, foi atingida de raspão numa das pernas e já recebeu alta hospitalar.

Segundo o site G1, da "Globo", o suspeito, detido juntamente com um alegado cúmplice, também menor, disse à Polícia que sofria bullying por parte dos colegas e que tinha pelo menos cinco alvos a abater quando saiu de casa decidido a prepetar o ataque.

Segundo as autoridades, citadas pela imprensa brasileira, foi encontrada uma carta com um pedido de desculpas no material escolar do suspeito, além de recortes de notícias sobre atentados em escolas dos EUA e do Brasil.

A Polícia, que está a investigar o caso e a apurar responsabilidades, apreendeu armas, munições e bombas caseiras na residência do jovem. Os menores devem responder por dupla tentativa de homicídio.