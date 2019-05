Alunos coagidos a participar em protestos, diz ministro de Bolsonaro

Hoje às 16:29 Facebook

O ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub, afirmou que alunos brasileiros foram coagidos pelos professores a participarem nos protestos marcados para esta quinta-feira, contra o bloqueio de verbas da educação.

O governo acredita que as manifestações são um direito constitucional de todos os brasileiros, [sejam elas] contra ou a favor [do Governo]. O que não pode acontecer é a coação de pessoas que no ambiente escolar, público, criam algum constrangimento aos alunos para participarem dos eventos", disse o ministro brasileiro, num vídeo publicado na rede social Twitter.

"Nós estamos recebendo aqui, no Ministério da Educação (MEC), cartas e mensagens de muitos pais de alunos citando que alguns professores estão coagindo os alunos e [dizendo que eles] serão punidos de alguma forma caso não participem das manifestações", acrescentou Abraham Weintraub.

Nesta quinta-feira, professores e estudantes convocaram uma série de protestos pelo país contra o bloqueio de 30% das verbas discricionárias das instituições públicas de ensino suportadas pelo governo federal, como universidades e escolas de ensino básico.

Esta é a segunda convocatória de protestos contra bloqueio de verbas na área da educação realizado no país em menos de um mês.

No passado dia 15, milhares de estudantes e professores saíram às ruas para defender investimentos na educação em protestos que ocorreram nos 27 Estados e em pelo menos 170 cidades do país.

Além das manifestações, Abraham Weintraub também enfrenta uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF), que pediu uma indemnização, a título de danos morais coletivos supostamente causados pelo ministro, de cinco milhões de reais (1,1 milhões de euros).

O órgão divulgou que ajuizou uma ação civil pública (ACP) na Justiça Federal do Rio Grande do Norte acusando Abraham Weintraub de ter condutas impróprias, que causaram danos morais coletivos quando assumiu a liderança do MEC.

Entre as "condutas em questão" está uma declaração, referente a uma entrevista concedida em 30 de abril, segundo a qual "universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho académico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas", frisou o MPF num comunicado.

Para o órgão de Justiça brasileiro, esta afirmação demonstra "clara vontade discriminatória por parte do réu, pois as universidades inicialmente retaliadas pelo MEC (Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Bahia e Universidade de Brasília) atingiram ótimo desempenho em rankings de avaliação do ensino superior, como Times Higher Education".

Outra declaração considerada ofensiva e discriminatória pelo MPF foi prestada pelo ministro em 20 de maio, durante uma reunião com reitores e membros da bancada parlamentar do Rio Grande do Norte.

Ao ser questionado sobre a falta de recursos para o pagamento do serviço de limpeza na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o ministro propôs que "se chamasse o Centro de Alunos e o Diretório Central dos Estudantes" para realização dos serviços de limpeza.