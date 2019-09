Alunos de escola britânica acusam professores de propaganda anti-Brexit

Hoje às 20:58 Facebook

Alguns professores do liceu Saint Joseph, em Slough, estão a ser acusados de difundir ideias contra o Brexit nas aulas. Os alunos referem que o tom crítico dos docentes alarga-se a personalidades da política internacional.

Donald Trump e Boris Johnson são dois dos alvos dos professores do liceu católico Saint Joseph, segundo os relatos vindos a público pelos alunos. "Nós não vamos lembrar-nos destes dois" terá sido uma das frases proferidas acerca do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro britânico.

Ao jornal britânico "The Metro", vários alunos contam que as referências negativas ao Brexit têm sido constantes, não só nas aulas, como em assembleias e debates.

Um aluno avança que um professor enumerou as razões pelas quais a saída do Reino Unido da União Europeia era tão prejudicial para os britânicos. No final, o docente terá mostrado uma foto de Boris Johnson e gozou-o. "Basicamente chamou-lhes idiotas", incluindo Trump no rol de insultos do professor, acrescentou uma aluna.

Para além da visão enviesada, os jovens mostram-se preocupados com a influência que os discursos podem ter nos estudantes mais novos. A possibilidade de um segundo referendo sobre o Brexit é também uma das ideias que (alegadamente) os docentes têm tentado transmitir com afinco.

O nome de Greta Thunberg, ativista de 16 anos que luta pela defesa do ambiente, não fica de fora das "lições". Neste caso, como um bom exemplo a seguir. "Nós vamos recordá-la", terá dito um docente do Saint Joseph.

Em comunicado, a escola escreve que explorou "todos os lados do debate do Brexit" e não tinha como intenção "influenciar as escolhas e visões políticas dos alunos".