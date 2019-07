Álvaro Amaro defende legitimidade par assumir cargo de eurodeputado

Ivete Carneiro, em Estrasburgo Hoje às 12:02 Facebook

Álvaro Amaro defende ter toda a legitimidade para assumir o cargo de eurodeputado depois de ter sido constituído arguido no processo "Rota Final" por suspeitas de corrupção e tráfico de influências, e reafirma a absoluta disponibilidade para colaborar com a investigação.

"Jamais me refugiarei atrás de qualquer estatuto de qualquer tipo de imunidade", garantiu o ex-autarca da Guarda, em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, à margem da eleição do presidente do Parlamento Europeu.

O eurodeputado, constituído arguido um dia antes de se sentar no hemiciclo Europeu, teve que pagar uma caução de 40 mil euros para aguardar o desenrolar do processo em liberdade e disse estar ali porque foi eleito e porque assumiu "com grande honra" o compromisso eleitoral de trabalhar para "ajudar a agricultura portuguesa e o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade". Um trabalho que Álvaro Amaro diz ser "absolutamente compatível" com a sua "disponibilidade total com a justiça portuguesa".

Questionado sobre se poderá ver a imunidade parlamentar levantada, o eurodeputado social-democrata garantiu que nunca se refugiará atrás de qualquer estatuto. O levantamento da imunidade tem que ser pedido pelas autoridades portuguesas. Anunciado numa sessão plenária, passa para o Comité dos Assuntos Jurídicos, que proporá depois o levantamento ou não para votação em plenário.