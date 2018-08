Ama condenada a prisão perpétua por matar duas crianças

JN 15 Maio 2018 às 10:49 Facebook

Twitter

Uma ama foi condenada a prisão perpétua por esfaquear e matar duas crianças num apartamento em Manhattan, Nova Iorque, EUA.

No julgamento, na segunda-feira, o juiz descreveu os atos de Yoselyn Ortega, de 56 anos", como "pura maldade" e condenou-a ao prazo máximo de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional.

Os corpos de Lucia, de seis anos, e do irmão Leo, de dois anos, foram encontrados pela mãe na banheira do apartamento a 25 de outubro de 2012. Marina Krim, mãe das crianças, contou ao tribunal que tinha chegado a casa com a terceira filha Nessie, de 3 anos, após Lucia não ter aparecido à aula de dança. Segundo Marina, Yoseyn Ortega esfaqueou-se a si própria numa aparente tentativa de suicídio.

De acordo com a "BBC", a ama parecia visivelmente abalada quando se desculpou perante o tribunal. Yoselyn Ortega disse que estava "arrependida de tudo", acrescentando que esperava um "grande perdão".

Os procuradores indicaram que a ama estava descontente porque se sentia sobrecarregada pela família e estava também com dificuldades em pagar as propinas do filho de 17 anos.

Já a equipa da defesa argumentou que Yoselyn Ortega sofre de "doença mental crónica" e era mentalmente incapaz de ser responsabilizada pelas suas ações. Segundo o advogado, a ama teve uma alucinação de uma ordem do diabo que lhe disse para "matar as crianças e a si mesma".

Yoselyn Ortega foi considerada culpada de duas acusações de homicídio em primeiro grau e duas acusações de homicídio em segundo grau e condenada a prisão perpétua. Marina e Kevin, o pai das crianças que estava ausente em viagem de negócios na época dos assassinatos, deixaram o tribunal antes da sentença ser anunciada.