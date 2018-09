Amantes, festas e excessos de traficantes divulgados online. Narcos querem vingança

JN Hoje às 01:29 Facebook

Os últimos dias têm sido de alvoroço entre os elementos do cartel que controla o tráfico de droga na região de Campo de Gibraltar, em Espanha. Uma conta de Instagram, entretanto desativada, divulgou na Internet mais de 20 fotografias comprometedoras que revelavam as festas, as amantes e as vidas faustosas dos traficantes de droga da região, da família Los Castañas.

Tudo começou na última quarta-feira, quando a conta @cotilleolalinea (rumores de La Linea, uma povoação da região) começou a divulgar fotografias de alguns dos maiores traficantes da região em festas ou com as amantes e prostitutas. Acompanhadas de legendas que ajudavam a contextualizar as imagens e insultavam os visados, as fotografias que terão sido retiradas dos perfis privados dos chefes abalaram o cartel, que agora procura vingança.

"O patriarca e a sua sua mulher! Ele deixa a mulher e crianças em casa e sai com a amante, que está grávida. Depois aproveita-se da gravidez para ir celebrar com os três nesta imagem em Ibiza", descreve uma das legendas descrita pela jornal "El Pais", que revela que o alvo da mensagem terá estado envolvido em fevereiro numa cena quase cinematográfica, quando um grupo de homens invadiu um hospital para libertar um paciente detido pelas autoridades.

Segundo a Guardia Civil, as mulheres dos traficantes saberão das infidelidades dos maridos, mas agora tudo foi tornado público e o caso muda de figura quando as amantes passam a ter um rosto e deixam de ser apenas uma ideia abstrata. Tudo isto fez com tenha sido montada uma caça ao homem, para encontrar o responsável pela fuga de informação.

Para conseguir saber quem está por detrás destas publicações, os traficantes contrataram um especialista em redes sociais, que está a analisar as ligações de quem seguia a página, para tentar chegar à origem da fuga de informação."Quem fez isto é um deles, porque tem os perfis de todos eles e sabia os detalhes. Está muito envolvido na organização", explica uma fonte policial, que também tem seguido com interesse este caso. Neste momento, há uma recompensa em dinheiro para quem revelar aos traficantes informações sobre o caso.

Vingança na origem das publicações

Segundo foi possível apurar até ao momento, a conta de Instagram, que ficou offline na última sexta-feira, terá sido criada por, pelo menos, um funcionário do cartel, a quem os chefes deviam dinheiro por serviços que não foram pagos. O espoletar da situação terá sido uma fotografia de uma festa em Ibiza publicada por um dos cabecilhas da família Los Castañas com dois dos funcionários mais próximos.

"Foram para a ilha sem avisar o resto da organização e a dever entre 300 mil e 500 mil euros a muita gente", explica fonte da Guardia Civil ao "El Pais", e isso foi tomado como uma afronta. A tese é corroborada por comentários nas publicações em que é referida a festa em Ibiza, quando havia gente a quem deviam dinheiro.

Apesar de a ameaça pairar sobre o autor da conta, a polícia acredita que tudo poderá terminar em agressões, mas não em morte. "Eles não são assassinos", acredita uma outra fonte policial. As autoridades estão a acompanhar e analisar o caso, que já permitiu acrescentar novas informações a investigações em curso.