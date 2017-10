LPC Hoje às 19:41, atualizado às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Vídeo alegadamente censurado pelo Brasil sobre a Amazónia está a circular nas redes sociais portuguesas, mas nem tudo é o que parece.

Há momentos em que os utilizadores das redes sociais querem deixar para trás o ódio que, por vezes, grassa à distância de um clique e preferem fazer parte de algo maior, que contribua para o bem-estar de todos. Mas nem sempre a energia é bem direcionada, como é que caso de um vídeo sobre a exploração mineira na floresta da Amazónia, que tem sido partilhado nas páginas de Facebook de muitos portugueses e sempre com uma legenda que aponta para uma teoria da conspiração.

"TV apresentou esse vídeo hoje pela manhã logo em seguida o Congresso e Senado ligaram para TV intimando sob ameaça que retirassem dos demais telejornais e já foi retirado do YouTube. Repassem sem dó".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta é uma das mensagens que acompanha a partilha do vídeo em que vários artistas brasileiros - entre eles Caetano Veloso, Ivan Lins e Fernanda Abreu - denunciam um decreto do Governo de Michel Temer, que, se aprovado, iria abrir à exploração industrial a Reserva Nacional de Cobre e Associados, no coração da floresta amazónica, entre os Estados do Pará e Amapá.

Mas vamos por partes ao desembrulhar a confusão. O vídeo foi publicado pela primeira vez no YouTube a 30 de agosto deste ano, pela plataforma "342 Agora", e, ao contrário do que é afirmado na mensagem que circula à velocidade da luz na Internet, continua publicado e disponível a qualquer um no You Tube. No site da revista "Veja" continua também disponível um artigo exclusivamente sobre este vídeo.

A plataforma "342 Agora", que tenta reunir 342 votos na Câmara de Deputados para que Michel Temer seja julgado, criou um site autónomo para a campanha contra a exploração mineira em 342Amazonia.org e essa página já não está acessível. Isto poderá ter dado origem à confusão sobre a alegada censura ao vídeo, mas o site poderá não estar acessível por um outro motivo, que passamos a explicar de seguida.

O vídeo da campanha para salvar a Amazónia já terá tido os seus frutos, visto que o Governo de Michel Temer recuou na medida, depois de ter enfrentado reações negativas a nível global.

Tal como o JN noticiou a 26 de setembro, Temer "decidiu-se pela sua revogação e manutenção das regras que garantem a preservação da designada Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), uma área de mais de 47 mil quilómetros quadrados, com uma extensão superior à da Dinamarca". Isto não significa que, no futuro, não venha a tentar novamente, mas, por enquanto, aquela região evitou o pior.