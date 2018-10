Ambiente pesado e silêncio na sede de campanha de Fernando Haddad

Hoje às 22:36 Facebook

As sondagens divulgadas às 19 horas locais (22 em Lisboa) que apontavam para uma vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais foram recebidas em silêncio na sede do candidato Fernando Haddad, que apresentava um ambiente pesado.

No comité de Haddad (esquerda) o clima é de silêncio e calma. No momento da divulgação dos primeiros resultados, os apoiantes não vieram ao local, apenas membros do PT e jornalistas.

A derrota já parecia ser esperada conforme o horário da divulgação da boca de urna e abertura dos dados do Tribunal Superior Eleitoral que deram vitória a Bolsonaro com 55,70% dos votos quando havia 88% dos votos contados.