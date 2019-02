Ameaça de bomba obriga avião a aterrar de emergência na Suécia

JN Hoje às 11:55 Facebook

Um avião aterrou, esta quinta-feira, de emergência na Suécia devido a uma ameaça de bomba.

O avião descolou do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, e seguia com destino a Nice, na França, com 169 passageiros a bordo. Teve que regressar à capital da Suécia depois de uma ameaça de bomba.

O Boeing 737 tinha já à sua espera uma equipa de resgate que recolheu os passageiros e a tripulação.

"Podemos confirmar que estamos a acompanhar o caso e há informações de que a companhia aérea recebeu uma ameaça de bomba. Estamos no aeroporto de Arlanda", disse, em em comunicado, Towe Hagg, da polícia de Estocolmo.

A companhia aérea Norwegian também já reagiu ao incidente. "Podemos confirmar que recebemos uma ameaça de bomba num avião que seguia de Arlanda com destino a Nice. Por questões de segurança o aparelho regressou a Arlanda", pode ler-se em comunicado.