"Amo a minha menina", publica foto da filha no Facebook antes de a matar

Um homem publicou no Facebook uma fotografia da filha de oito anos uma hora antes de a ter esfaqueado mortalmente, no passado sábado.



Bill Billingham, de 54 anos, é o principal suspeito da morte da própria filha. Mylee, de oito anos, foi encontrada coberta de sangue pela polícia, alertada pelos vizinhos que ficaram alarmados pelos gritos da menina.

A criança ainda foi levada para um centro médico mas já não foi possível fazer nada para a ajudar. Depois de apunhalar a própria filha, o homem cravou a faca no estômago várias vezes, encontrando-se hospitalizado a recuperar favoravelmente de uma operação.

Uma hora antes do ataque, publicou uma foto da menina. "Pizza na cama, amo a minha menina", escreveu no Facebook. A mãe da menina, Tracey Taundry, de 33 anos, sem saber o que estava a acontecer em casa do companheiro, fez um gosto na fotografia.

A mulher teve que receber assistência médica depois de saber o que tinha acontecido à própria filha. O casal tinha terminado a relação há poucas semanas e Bill mudou-se para outra casa. De acordo com uma fonte próxima do homem, contactada pelo "The Sun", o homem tinha sido demitido recentemente.