Analistas temem repercussões nacionais de resultados na Andaluzia

O mau resultado do PSOE nas eleições de domingo na Andaluzia, Espanha, e a entrada da extrema-direita no parlamento regional abrem um novo cenário na região, com repercussões a nível nacional, defendem analistas.

O PSOE foi o partido mais votado, mas com os piores resultados da história, passando de 35,41% para 27,95% dos votos. Os socialistas, que governam a Andaluzia há 36 anos, arriscam-se a perder o executivo regional se houver uma coligação dos partidos de direita.

O politólogo Pablo Simón considera a subida da abstenção, de 37,7% em 2015 para 41,3%, como uma das causas para a perda de um total de 13 pontos percentuais da esquerda (PSOE e Adelante Andalucia). "Pela primeira vez [na história da região] pode-se formar um Governo das direitas", alerta Pablo Simón em declarações à agência Lusa.

O politólogo avança que este resultado faz com que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tenha agora "dúvidas" sobre as vantagens em antecipar as eleições gerais para 2019, porque "não sabe o grau do aumento da direita e diminuição da esquerda" a nível nacional, sendo mais provável que perca essa consulta popular.

Simón conclui que a esquerda esteve desmobilizada, mas considera que "não há uma dinâmica de crescimento da direita" a nível nacional.

O professor de Comunicação Política na Universidade de Navarra Jordi Rodriguez Virgili também é da opinião de que o "descalabro" socialista terá como consequência que Pedro Sánchez, à frente de um executivo minoritário em Madrid, tente aguentar-se "o máximo de tempo possível", e aguarde pelo próximo teste eleitoral de maio de 2019, aquando das europeias, autárquicas e autonómicas.

"Governo de Sánchez sai debilitado", disse Jordi Rodriguez, que também atribui culpas aos eleitores da esquerda que "ficaram em casa" e contribuíram para o aumento da abstenção.

Para este catedrático, o PSOE está a sofrer um "forte desgaste" que também pode ser explicado por ter "estendido a mão" e aceitado a ajuda para governar que lhe é dada pelos partidos independentistas catalães.

O Vox entraria no cenário político nacional através de um voto "não ideológico" de descontentamento com todos os partidos, a par de uma posição muito firme contra a entrada de imigrantes em Espanha e outras políticas que defendem a unidade do país associadas à extrema-direita.

Jordi Rodriguez Virgili também assinala que há uma "erosão" da extrema-esquerda, que perdeu três lugares no parlamento regional.

PSOE e PP descem, Cidadãos sobe e Vox com expressão

Os socialistas do PSOE obtiveram 27,95% dos votos, o Partido Popular, de direita, conseguiu 20,75%, Cidadãos (direita liberal) 18,27%, Adelante Andaluzia (extrema-esquerda que inclui o Podemos e Esquerda Unida) 16,18% e o Vox (extrema-direita), que nas últimas eleições só tinha obtido 0,46% dos votos, conseguiu 10,97%.

Quanto a assentos no parlamento regional, de 109 lugares, o PSOE passou de 47 para 33 deputados regionais, o Partido Popular de 33 para 26, o Cidadãos de nove para 21, Adelante Andaluzia de 20 para 17 e o Vox tem pela primeira vez 12.