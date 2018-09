Angariaram 345 mil euros para sem-abrigo, mas o dinheiro desapareceu

Hoje às 15:19 Facebook

Uma mulher que foi ajudada por um sem-abrigo resolveu angariar dinheiro para retribuir o apoio, nos EUA. A campanha rendeu cerca de 345 mil euros, que, entretanto, desapareceram.

Kate McClure tinha ficado sem gasolina no carro numa estrada do estado da Califórnia, durante uma noite do ano passado, quando um sem-abrigo, Johnny Bobbitt, lhe deu os últimos 20 dólares (17 euros) que tinha para que ela pudesse sair dali. Nos dias seguintes, Kate procurou por Johnny para lhe dar o dinheiro de volta e também alguma comida.

Para retribuir a ajuda, Kate e o namorado, que são de Nova Jérsia, resolveram iniciar uma campanha online, que chegou a cerca de 140 mil pessoas e angariou à volta de 400 mil dólares (345 mil euros). No entanto, segundo o advogado de Johnny, citado pelo "Philadelphia Inquirer", o dinheiro desapareceu.

O casal foi acusado de má gestão dos donativos, indo a tribunal prestar declarações. O namorado de Kate, Mark D"Amico, afirmou ter usado 500 dólares (cerca de 431 euros) numa ida ao casino, porque não tinha trazido o cartão, mas garantiu ter pago com os lucros que obteve.

Por sua vez, Mark acusa o sem-abrigo de ter gastado cerca de 25 mil dólares (21.545 euros), em menos de duas semanas, em droga, pagamento atrasado de contas e envio de algumas ajudas para a família.

Johnny Bobbitt, natural do Norte da Califórnia, entrou, na semana passada, com uma ação judicial por fraude contra Kate e Mark, acusando-os de usar os donativos como se fosse o "porquinho-mealheiro" deles.

Os advogados de Johnny disseram à BBC que estimam que o casal tenha gasto cerca de 75 mil dólares (65 mil euros) em roupa e numa caravana para o sem-abrigo que ficou nuns terrenos da família de Kate, em Nova Jérsia. Mas, em junho, Mark disse a Johnny que ele teria de deixar a propriedade.

Na segunda-feira, o casal esteve presente num programa de televisão da NBC para contar a história e Mark disse que sobravam ainda 150 mil dólares (129 mil euros) dos donativos.

O juiz ordenou, entretanto, que o casal transferisse até sexta o dinheiro para uma conta controlada pelos advogados de Johnny e contratasse um contabilista para rever os registos financeiros no prazo de 10 dias. A conta não pode ser usada até que o juiz determine como vai ser gerida.

Johnny mantém-se, alegadamente, a viver na rua e os seus advogados, segundo o "Philadelphia Inquirer", estão a tentar inseri-lo num programa de desintoxicação de 28 dias.