"Anjos" protegem metro contra os carteiristas

Um grupo de moradores de um bairro de Barcelona juntou-se para patrulhar o metro da cidade contra os carteiristas e exigirem o endurecimento do Código Penal contra os ladrões reincidentes.

A iniciativa inspira-se nos "Guardian Angels of New York" (Anjos da Guarda de Nova Iorque), um grupo de voluntários que patrulhava o metro de Nova Iorque contra os frequentes atos criminosos do final da década de setenta.

Em Barcelona, o grupo é constituído por quatro mulheres e quatro homens que realizam turnos para percorrer, durante todo o dia, o metropolitano da cidade, com o objetivo de alertar a presença de carteiristas e combaterem a onda de assaltos existentes no metro.

Até agora, a iniciativa não conta com o consentimento de alguma administração ou força policial.

Antes de ser posta em prática, a ideia surgiu entre os moradores de Sagrada Família, que se uniram num grupo da rede social Facebook, intitulado "Residents Organization Against Robbery", para partilhar informações acerca dos roubos que aconteciam na zona.

"O grupo nasceu da frustração dos vizinhos pelo aumento dos roubos no bairro, mas pouco a pouco foram adicionando vizinhos de outros lugares da cidade", comentou, ao jornal espanhol "La Vanguardia", Mery Peña, de 38 anos e médica de profissão.

Os integrantes do grupo, que decidiram agir no combate aos carteiristas, esclarecem que o seu objetivo não é "substituir a polícia nem fazer o seu trabalho", apenas tornar visível um problema que está a aumentar e que poderia, na sua opinião, resolver-se com a mudança do Código Penal, com uma maior punição contra a criminalidade reincidente.

"Na maior parte dos casos, se roubam mais de 400 euros, chegam a julgamento e declaram-se insolventes, se não, pagam uma multa roubando outro telemóvel", lamenta Mery Peña.