Antes e depois: furacão apaga ilha remota do mapa

A passagem do furacão Walaka no Oceano Pacífico Norte, no início do mês, levou ao desaparecimento da East Island, uma ilha havaiana que era casa para muitos exemplares de espécies animais ameaçadas.

Esta ilha, uma faixa de cascalho e areia que ocupava o topo de um recife de coral, desapareceu da superfície das águas, como consequência da passagem do furacão. Segundo a Sky News, a East Island, que tinha apenas 800 metros de comprimento e 122 metros de largura, foi destruída pelo Walaka, de categoria três, com velocidades de vento de até 200 quilómetros por hora, chegou a 112 quilómetros a oeste da ilha.

Os cientistas confirmaram o fenómeno. "Eu até disse um palavrão. Durante um momento pensei 'como assim?', quase sem acreditar que a ilha pudesse ter desaparecido", disse ao "The Guardian" Chip Fletcher, professor de ciências da natureza na Universidade do Havai.

Imagens de satélite captadas após a passagem do furacão mostraram que a ilha quase desapareceu completamente do mapa.

O desaparecimento da ilha ameaça o futuro de duas espécies em extinção, as focas-monge havaianas e as tartarugas marinhas, para quem a ilha era vital.