Antigo deputado que esteve ligado a partido islamofóbico converteu-se ao Islão

Um antigo deputado holandês, anteriormente braço direito do político islamofóbico Geert Wilders, surpreendeu ao anunciar a sua conversão ao Islão.

Joram van Klaveren, de 40 anos, era conhecido por ter liderado durante anos uma batalha feroz contra o Islão na câmara baixa do Parlamento holandês, para o partido de Geert Wilders, o Partido para a Liberdade (PVV).

Esta formação defendia a proibição da burca e dos minaretes, referindo "não querer Islão ou o menos possível na Holanda", segundo o diário Algemeen Dagblad (AD).

Ao escrever um livro contra o Islão, Van Klaveren converteu-se, transformando o seu trabalho numa "refutação das objeções que os não-muçulmanos têm" desta religião, segundo as explicações que o ex-deputado deu numa entrevista publicada hoje no jornal NRC.

"Se tudo o que escrevi até agora é verdade, e eu penso que sim, então sou um muçulmano de facto", disse o ex-parlamentar.

O seu livro, intitulado "Apóstata: do cristianismo ao islamismo na época do terror secular", será lançado em breve.

O ex-deputado, que cresceu em um ambiente cristão rigoroso, disse que estava à procura da sua crença religiosa "há um longo tempo".

"Parece um pouco como um retorno religioso para mim", disse Van Klaveren, depois de anunciar na segunda-feira, na rádio pública, que se converteu ao Islão no final de outubro.

A conversão do ex-parlamentar surpreendeu "tanto os seus amigos quanto os seus inimigos", acrescenta o jornal AD.

Foi em 2014 que Van Klaveren terminou a sua colaboração com o partido de Geert Wilders, após comentários polémicos do líder do PVV, que havia prometido numa manifestação eleitoral "menos marroquinos" na Holanda. Dois anos depois, Wilders foi considerado culpado de discriminação. O seu processo de apelação ainda está em andamento.

Van Klaveren, em seguida, montou seu próprio partido anti-islâmico, "Pela Holanda" (VNL), antes de se retirar da política após um resultado dececionante nas eleições parlamentares de 2017.

A conversão de Joram van Klaveren ao Islão está a ser muito comentada, mas o ex-parlamentar não é o primeiro membro do partido de Geert Wilders a mudar diametralmente. Em 2013, Arnoud van Doorn, ex-conselheiro municipal de PVV em Haia, fez o mesmo.

Na Holanda, o uso do véu completo está proibido desde o ano passado em locais públicos como escolas e hospitais.

Dos estimados 17 milhões de cidadãos holandeses, 5% são muçulmanos, segundo o Escritório Central de Estatísticas (CBS), número que poderá dobrar até 2050, segundo alguns especialistas.