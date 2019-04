Antigo treinador de ginástica do Brasil irradiado por abusos sexuais

Hoje às 18:57 Facebook

O antigo treinador da seleção de ginástica do Brasil, Fernando de Carvalho Lopes, foi irradiado esta segunda-feira do desporto pela Federação de Ginástica do Brasil (CBG), na sequência da condenação por abusos sexuais a atletas menores.

A decisão foi tomada após a condenação pelo Supremo Tribunal brasileiro, que condenou Lopes por "abusos sexuais e assédio moral", e segue-se à remoção da seleção nacional um mês antes dos Jogos Olímpicos Rio2016.

A cadeia televisiva Globo recolheu os testemunhos de cerca de quatro dezenas de atletas que confirmaram ter sido vítimas do treinador no clube MESC, em São Bernardo do Campo, levando-o a ser banido de forma vitalícia.

Em novembro, Fernando de Carvalho Lopes foi condenado a quatro anos de prisão de pena suspensa em novembro de 2018, uma sentença que foi incrementada no domingo, ainda que esta decisão seja passível de recurso.

A condenação do brasileiro segue-se ao caso do norte-americano Larry Nassar, condenado a várias dezenas de anos de prisão efetiva depois de ter abusado de pelo menos 265 vítimas na equipa de ginástica dos Estados Unidos, a maior parte na condição de pacientes dos tratamentos médicos que administrava.