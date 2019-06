Apagão deixa toda a Argentina às escuras e atinge países vizinhos

Hoje às 12:57 Facebook

Uma avaria elétrica deixou sem energia, este domingo, praticamente todo o território da Argentina, além de partes de países limítrofes. Cerca de 48 milhões de pessoas estarão a ser afetadas.

O corte energético, que começou cerca das 7 horas locais (11 em Portugal continental) e continua por resolver, está a afetar a capital e províncias de todo o país. Segundo o jornal argentino "Clarín", estende-se ainda a grande parte do Uruguai, sul do Brasil e várias cidades do Chile.

De acordo com a mesma publicação, os comboios e o metro estão parados e há problemas no trânsito uma vez que os semáforos não funcionam.

O apagão deve-se a uma "falha maciça no sistema de interconexão elétrica", indicou o porta-voz de uma distribuidora argentina de eletricidade, via Twitter. O diretor geral da empresa, Marcelo Cassin, já avançou "que não há registo de nenhum apagão como este" e que podem passar horas até conseguirem resolver a situação.

Junta, a população da Argentina e do Uruguai eleva-se a cerca de 48 milhões de pessoas.

Nas redes sociais, estão a circular imagens do apagão.