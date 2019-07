Apanhado com meio quilo de cocaína debaixo do capachinho

TRA Hoje às 13:04 Facebook

Um colombiano de 65 anos foi detido pela Polícia Nacional espanhola no aeroporto de Barcelona com meio quilo de cocaína escondido debaixo do capachinho.

Segundo as autoridades espanholas, citadas por vários jornais locais, o homem foi mandado parar num controlo de rotina por estar muito nervoso e por causa do "tamanho desproporcionado do capachinho que usava, que se elevava um palmo por cima da cabeça".

A detenção ocorreu no passado dia 18 de junho mas a foto do homem só foi tornada pública hoje pela pagína do twitter da Polícia Espanhola e acompanhada de um comentário irónico: "Vai cair-lhe o cabelo!"

O homem, de 65 anos, tinha acabado de aterrar no Aeroporto de El Prat - Barcelona num voo proveniente de Bogotá, Colômbia.

Após tirar o chapéu as autoridades constataram que o suspeito tinha colado à cabeça, debaixo de uma peruca, um pacote com 503 gramas de um pó que viria a comprovar-se ser cocaína.

Vendida nas ruas a droga poderia valer mais de 30 mil euros.