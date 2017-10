Apenas duas crias sobrevivem a desastre que matou 40 mil pinguins

Hoje às 15:06 Facebook

Uma colónia de 40 mil pinguins-de-adélia morreu à fome, este ano, na Antártida. Sobreviveram duas crias.

É a segunda vez em quatro anos que uma catástrofe deste tipo acontece na região da Terra Adélia, na Antártida. Em 2013 nenhum animal sobreviveu.

O desastre será discutido por países de todo o mundo, na próxima semana, em Hobart, na Tasmânia, Austrália, na Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Em cima da mesa estão pedidos urgentes para criar uma área protegida no este da Antártica.

Um grupo de investigadores franceses estudou o fenómeno e concluiu que um aumento invulgar da quantidade de gelo marítimo fez com que os pinguins-de-adélia tivessem que andar mais 100 quilómetros para procurar comida. Enquanto isso, na colónia, as crias não tinham ainda a resistência necessária para sobreviver a um episódio igualmente invulgar de chuvas fortes.