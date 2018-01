Apodreceu o pernil encomendado pela Venezuela à Colômbia

Hoje às 13:18, atualizado às 13:27 Facebook

Nicolás Maduro voltou ao ataque na hora de justificar a falta de pernil de porco para os festejos de Natal e passagem de ano. Desta vez, acusa o governo da Colômbia de ter retido na fronteira duas mil toneladas de carne, que acabaram por apodrecer.

"O que se passou na fronteira com a Colômbia não tem nome: conseguimos comprar com dinheiro nosso, da Venezuela, de vocês, compatriotas, duas mil toneladas de pernil e proibiram a passagem na fronteira", afirmou o presidente venezuelano num balanço do ano de 2017.

De acordo com o líder venezuelano, "apodreceram os pernis que vieram importados e pagos legalmente desde a Colômbia até à Venezuela".

Maduro disse, ainda, que o país está a ser vítima de "uma perseguição financeira e comercial". "Fiquem com os pernis apodrecidos, que a Venezuela segue o seu caminho de liberdade", disse, citado pelo "El Universal".

A polémica que deixou o pernil português nas bocas do mundo

Nicolás Maduro acusou, nos dias seguintes ao Natal, em 2017, Portugal de ter boicotado a entrega de pernis de porco aos venezuelanos, uma promessa que tinha feito antes do Natal.

Num discurso televisionado, o presidente da Venezuela explicou ao país por que razão não cumpriu a promessa de entregar aos cidadãos os pernis, um dos pratos tradicionais no país nesta época festiva.