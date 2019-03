Após publicar vídeo obsceno, Bolsonaro pergunta: "O que é a chuva dourada?"

Hoje às 15:11 Facebook

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, publicou, na terça-feira, um vídeo na conta do Twitter com cenas pornográficas. A publicação visava atacar o carnaval de rua e gerou várias críticas. Já esta quarta-feira voltou a fazer um tweet polémico onde questiona o que é a "chuva dourada".

A gravação partilhada na terça-feira foi feita durante um bloco de rua no carnaval de São Paulo. Nas imagens pode ver-se um homem a dançar e a introduzir o dedo no ânus. No vídeo surge um outro homem que urina na cabeça do que dançava.

Na publicação, em que a própria rede avisa que pode ferir a suscetibilidade dos mais sensíveis, Bolsonaro lança críticas ao carnaval de rua: "Temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro".

O vídeo rapidamente atingiu o top dos conteúdos mais partilhados e comentados no Brasil. De acordo com o "Globo", as três primeiras hashtags dos Trending Topics são #ImpeachtmentBolsonaro, #BolsonaroTemRazão e #goldenshowerpresident, sendo esta última uma referência ao momento em que um homem urina em outro.

E foi precisamente esta última hashtag que terá motivado mais um tweet polémico por parte do presidente brasileiro. Esta quarta-feira, Bolsonaro perguntou "o que é o golden shower?".

Em pouco mais de três horas, a publicação já levava quase 20 mil partilhas e 13 mil respostas. Na rede, começam a surgir vários pedidos de destituição do presidente brasileiro.