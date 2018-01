App de fitness para smartphone revela dados secretos do exército dos EUA

Hoje às 14:01, atualizado às 15:09 Facebook

Localizações guardadas em segredo pelo exército dos EUA foram tornadas públicas através da aplicação Strava, depois de vários soldados terem partilhado na Internet dados dos exercícios.

A Strava é uma das aplicações mais usadas por quem gosta de medir as calorias que gasta e contar os quilómetros que corre. Esta app permite guardar um registo GPS dos locais que os utilizadores percorrem.

A app partilhou globalmente, em novembro de 2017, o mapa onde se pode ver os percursos de todos os utilizadores. Esta aplicação é utilizada por milhares de soldados no ativo e com a revelação dos respetivos percursos, várias bases militares norte-americanas secretas foram tornadas públicas.

Os traços de luz no meio de regiões totalmente desertas despertaram a atenção de Nathan Ruser, que integra o United Conflict Anlysts. No Twitter explicou que as "bases militares são claramente identificadas".

"Se os militares usam a aplicação como qualquer outra pessoa, ligando-a quando vão fazer exercício, isso pode tornar-se especialmente perigoso", disse Ruser.

Quem também se demonstrou surpreendido com a falha de segurança foi Tobias Schneider. Em janeiro, o militar usou a rede social para demonstrar a surpresa face ao sucedido. "Na Síria, bases conhecidas aparecem marcadas à noite. Algumas luzes também marcam as posições russas", escreveu.

O jornal inglês "The Guardian" explica que em zonas como o Afeganistão e a Síria os únicos utilizadores do Strava são militares estrangeiros. Num dos mapas, referente à província afegã de Helmand, pode ver-se algumas dessas bases. No meio da escuridão destacam-se alguns pontos claros que coincidem com as bases dos militares.

Mas os dados sensíveis não são exclusivos de zonas de combate. Num outro mapa, referente à área 51, uma das bases da força aérea norte-americana, no Nevada, pode ver-se o trajeto percorrido por um ciclista.