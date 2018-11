Aqui não há sol. A história da cidade que vai ficar às escuras até janeiro

Ivo Neto Hoje às 19:06, atualizado às 19:11 Facebook

Os próximos dois meses serão de escuridão quase completa para os habitantes de Utqiaġvik, uma região do Alasca, que no domingo teve o último nascer do sol até janeiro.

Esta cidade, que já se chamou Borrow, e está localizada a mais de 500 quilómetros acima do Círculo Ártico, não vai ver ver o sol nos próximos 65 dias. Os pouco mais de quatro mil habitantes apenas voltam a assistir ao nascer da maior estrela do nosso sistema solar no dia 23 de janeiro, às 13.04 horas. Este estranho fenómeno fica a dever-se à noite polar, um período de escuridão que ocorre nas cidades que estão no interior dos círculos polares.

No hemisfério Norte, durante o outono e o inverno, os raios mais diretos do sol cobrem áreas entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, deixando outras zonas privadas de sol. Em oposição, entre maio e agosto, estas mesmas comunidades vivem com sol quase durante todo o tempo. Entre o dia 12 de maio e o dia 2 de agosto, Utqiaġvik apenas vai registar o pôr-do-sol.

O crepúsculo que ajuda a ver o exterior

Utqiaġvik apenas terá alguns pontos de luz, quando o sol estiver seis graus abaixo da linha do horizonte, provocando pequenos crepúsculos, que podem ter a durações de seis horas durante a noite e que permitem que os habitantes consigam ver objetos no exterior. Em dezembro, a duração destes pequenos freixos de luz será reduzida para apenas três horas.

A população que resiste e luta contra a mudança

Apesar da estranheza que pode causar em quem não está habituado a este fenómeno, a cidade abriga uma população indígena, os Iñupiaq, que desde sempre viveram conscientes do fado da escuridão que lhes chega por esta altura do ano. Os Iñupiaq são uma das vozes mais ativas que tem alertado contra os riscos do aquecimento global.

A redução do gelo mas zonas mais a norte do ártico dificulta a pesca, que continua a ser a principal forma de subsistência desta pequena comunidade. Além disso, os invernos mais quentes fazem com que as viagens se tornem mais perigosas e difíceis de planear. O Conselho Circumpolar Inui, um grupo responsável por representar as populações indígenas do Ártico, é um dos organismos que tem insistido para que o Canadá proíba o uso de combustíveis pesados nas águas do Ártico.