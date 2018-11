Arábia Saudita promete à ONU uma investigação "imparcial"

Hoje às 16:04 Facebook

A Arábia Saudita assegurou à ONU que a investigação ao assassínio de Jamal Khashoggi será "imparcial", após uma nova série de críticas internacionais mais de um mês depois do desaparecimento do jornalista crítico de Riade.

A promessa foi feita durante a análise por parte dos membros da ONU, em Genebra, do respeito dos direitos humanos pela Arábia Saudita.

Este exame habitual do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ao qual se submetem regularmente todos os membros das Nações Unidas, ganhou outra dimensão com o caso Jamal Khashoggi, cujo corpo ainda não foi encontrado.

A procuradoria de Istambul afirmou a semana passada que Khashoggi foi assassinado logo que entrou no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro e que o seu corpo foi depois desmembrado.

O caso provocou indignação em todo o mundo e manchou a imagem da Arábia Saudita, nomeadamente a do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Hoje em Genebra, vários países, na maioria ocidentais, denunciaram o "assassínio premeditado" e pediram a Riade para realizar um inquérito "transparente".

A Islândia e a Costa Rica pediram o envio de especialistas internacionais, como tinha sugerido a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

O embaixador britânico, Julian Braithwaite, indicou que o seu país estava "gravemente preocupado com a deterioração da situação dos direitos humanos na Arábia Saudita", criticando "restrições severas do espaço político, detenções em massa de defensores dos direitos humanos, um maior recurso aos tribunais para casos de terroristas para os dissidentes políticos e um aumento da aplicação da pena de morte".

"Mas o mais preocupante é o assassínio de Jamal Khashoggi", disse, enquanto o embaixador alemão Michael Freiherr von Ungern-Sternberg pediu uma "resposta completa" às questões levantadas pela comunidade internacional sobre o caso.

"Condenamos este assassínio premeditado", assinalou o encarregado de negócios norte-americano, Mark Cassayre, pedindo um inquérito "aprofundado e transparente".

O chefe da delegação saudita, Bandar Al Aiban, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, apenas dedicou alguns minutos à "morte do cidadão Khashoggi", assegurando que o seu país "comprometeu-se a realizar um inquérito imparcial" e que "todas as pessoas envolvidas no crime serão julgadas".

"O inquérito continua conforme às nossas leis", disse ainda.

Durante a reunião, vários países, como o Brasil e o Japão, pediram a Riade para garantir a liberdade de opinião e a segurança dos jornalistas e da sociedade civil. Um grande número de países recomendou igualmente às autoridades sauditas que estabeleçam uma moratória em relação à pena capital.

A Arábia Saudita é um dos países onde ocorrem mais execuções. Assassínio, violação, assalto à mão armada, apostasia e tráfico de droga são crimes passíveis de pena de morte no país regido por uma versão altamente conservadora da lei islâmica ('sharia').

Muitos países elogiaram a permissão dada às mulheres de conduzirem, pedindo ao mesmo tempo a Riade para acabar globalmente com as discriminações em relação às mulheres e para abolir o sistema de tutela masculina que vigora no reino.