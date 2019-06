Argelinos prosseguem mobilização nas ruas após anulação das presidenciais

Hoje às 19:53 Facebook

Os argelinos voltaram, na sexta-feira, mobilizar-se, na 16ª sexta-feira consecutiva de manifestações, a primeira desde a anulação da eleição presidencial que rejeitavam em bloco e um dia depois do presidente interino ter defendido um escrutínio a curto prazo.

Um impressionante aparato policial foi destacado desde manhã para o centro de Argel, mas não impediu que uma multidão convergisse após a grande oração muçulmana semanal para os arredores da Grande Poste, o local da contestação na capital, onde já se encontravam centenas de pessoas.

Os manifestantes voltaram a pedir hoje a demissão dos principais responsáveis do "sistema", incluindo o presidente interino Abdelkader Bensalah e o general Ahmed Gaid Salah, chefe de estado-maior das Forças Armadas e o atual homem forte do país após a demissão, em 02 de abril, do presidente président Abdelaziz Bouteflika, sob pressão deste inédito movimento de contestação.

De acordo com a agência noticiosa AFP, a mobilização permanece intacta em Argel, com diversas ruas a transbordarem de manifestantes. Desfiles de protesto voltaram a ocorrer em várias cidades, de acordo com os media e as redes sociais.

Após o afastamento do impopular primeiro-ministro Ahmed Ouyahia, o abandono de um quinto mandato por Bouteflika e de seguida a sua demissão após 20 anos no poder, os manifestantes que desfilam todas as sextas-feiras desde 22 de fevereiro obtiveram uma nova vitória em 02 de junho: o Conselho constitucional verificou a "impossibilidade" de manter o escrutínio presidencial para 04 de julho, devido à ausência de candidatos credíveis.

Observadores da cena política argelina sublinham o facto de o atual poder não garantir uma "figura consensual" para o representar, consideram que o adiamento das eleições foi uma vitória da contestação "no sentido em que não vai decorrer", mas também porque "era um não-acontecimento, porque [a eleição] era, logisticamente, impossível de organizar".

No entanto, o chefe de Estado interino, que convocou as presidenciais abortadas, recusou admitir na quinta-feira novas concessões à oposição, que exige antes de qualquer escrutínio o afastamento do poder de todos os antigos aliados de Bouteflika, incluindo o próprio Bensalah, e reformas políticas.

A atual crise polícia e de regime parece num impasse. Bensalah, a quem a Constituição confiou o poder interino por 90 dias, não terá ninguém a quem transmitir o poder após o fim desde prazo, em 09 de julho, e sairá dessa forma do "quadro constitucional", que o alto comando militar, verdadeiro detentor do poder, recusou até ao momento abandonar.

As Forças Armadas continuam a deter o poder de decisão, e a forma como pretende resolver a atual crise está a suscitar numerosas questões.

As opções "não são ilimitadas", assinalam os analistas, e a recente e sangrenta repressão em Cartum pela junta militar sudanesa ao movimento de contestação que depôs o presidente Omar el-Bechir, com um balanço de mais de 100 mortos, está muito presente na Argélia.

"Aos que apelam a que se negoceie com as Forças Armadas" na Argélia, "acordai (...) nunca se negoceia com um militar", referia hoje um 'tweet' argelino com imagens da repressão no Sudão.