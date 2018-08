Armas proibidas durante discurso de Trump na convenção... sobre armas

30 Abril 2018 às 23:35 Facebook

Twitter

A convenção anual da Associação Nacional de Armas, que arranca na quinta-feira em Dallas, contará novamente com Donald Trump e a organização decidiu que, durante a intervenção presidencial, as armas estão proibidas no recinto.

Os mais de 80 mil participantes esperados no encontro anual, que irá decorrer até domingo naquela cidade do Estado norte-americano do Texas, estão autorizados a levar as respetivas armas para o encontro, mas se quiserem ouvir as intervenções do presidente dos Estados Unidos e do seu vice-presidente, Mike Pence, previstas para sexta-feira, terão de deixar as armas fora do recinto onde decorre a convenção.

Uma fonte da Casa Branca confirmou que Trump vai comparecer na sexta-feira na 147.ª convenção anual da Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês). A presença de Pence, no mesmo dia, já tinha sido confirmada anteriormente.

Na sua página na Internet, a NRA informou que devido à presença dos altos dignitários, os serviços secretos norte-americanos, responsáveis pela segurança do presidente e do vice-presidente norte-americanos e das respetivas famílias, assumem várias medidas.

É irónico que sintam que precisam de proibir as armas para se protegerem

Um dos procedimentos previstos pelos serviços secretos norte-americanos é proibir a presença de armas nos lugares onde vão estar os responsáveis que são alvo da sua proteção, independentemente das leis da cada Estado.

Vários estudantes da escola de Parkland, no Estado da Florida, onde 17 pessoas foram mortas a tiro em fevereiro criticaram a NRA nas redes sociais, denunciando o que consideram ser uma hipocrisia.

"É irónico que sintam que precisam de proibir as armas para se protegerem, especialmente quando a sua filosofia tem sido a de que mais armas é igual a mais proteção, apesar de não pensarem que precisam de proteger as nossas crianças da mesma maneira", acusou David Hogg, estudante na escola Marjory Stoneman Douglas, que tem exigido controlo mais forte sobre as armas desde o tiroteio.

Em 2017, o presidente dos Estados Unidos também foi à convenção da NRA, que decorreu então em Atlanta.

Trump, que já tinha comparecido na edição de 2016 mas na qualidade de candidato presidencial, tornou-se no primeiro chefe de Estado em exercício a falar na convenção da NRA em mais de 30 anos. Também nessa ocasião, a presença de armas foi igualmente proibida.

O também republicano Ronald Reagan, que falou no encontro de 1983, tinha sido o último presidente norte-americano a fazer uma intervenção numa convenção da NRA.