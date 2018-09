Arqueólogos descobrem nova esfinge no sul do Egito

Hoje às 15:50 Facebook

Um grupo de egiptólogos descobriu, por acidente, uma esfinge no Templo de Kom Ombo, no sul do Egito, perto da cidade de Assuão.

A descoberta aconteceu durante os trabalhos de drenagem do famoso templo. O Ministério das Antiguidades já reagiu ao achado histórico, explicando que a estátua tem cerca de 28 centímetros de largura e 38 de altura.

Segundo os arqueólogos envolvidos no projeto, trata-se de um artefacto que terá sido construído entre o ano 305 a.C e 30 a.C, período que compreende a dinastia greco-macedónia. Dois relevos de arenito, em homenagem ao rei Ptolomeu V, também foram encontrados neste templo.

O templo de Kom Ombo foi construído durante a governação de Ptolomeu VI, filho de Ptolomeu V. Era o local de culto dos deuses Sobek e Hórus.

Abdul Moneim Saeed, responsável pelo departamento de antiguidades de Assuão, explicou que os especialistas vão desenvolver novos estudos relacionados com a mais recente descoberta. No antigo Egito, a esfinge representava o poder real, combinando a força física do leão com o poder do rei.

A Grande Esfinge, localizada no Cairo, junto das Pirâmides de Gizé, é a maior e mais conhecida.