As duas irmãs italianas que dizem descender de Mona Lisa

Duas irmãs, de nacionalidade italiana, afirmam ser as últimas descendentes vivas da mulher representada no quadro mais famoso de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa.

Natalia e Irina Strozzi referem que são familiares da mulher pintada por Leonardo da Vinci e que, segundo as irmãs, é Lisa Gherardini del Giocondo, casada com o empresário Francesco Giocondo.

À "NBC", as duas raparigas contaram que a avó sempre lhes falou da ligação familiar com a mulher da pintura. A verdadeira curiosidade sobre o caso nasceu depois de Domenico Savini, um historiador italiano, decidir estudar a árvore genealógica daquela família. Depois de analisar as ligações familiares, o especialista garantiu ter provas da ligação familiar entre as raparigas e a mulher pintada no quadro.

Sobre o motivo pelo qual Mona Lisa terá sido pintada pelo mestre italiano, as raparigas explicaram ao mesmo canal televisivo que o pai do pintor era um notário que trabalhava com Francesco, que pediu a Leonardo para pintar a mulher.

As declarações das duas irmãs são suportadas por Rab Hatfield, professor de História da Arte, da Universidade de Siracusa, em Florença. "Posso dizer, com toda a certeza, que a modelo da famosa pintora é Lisa Gherardini del Giocondo", disse.

Apesar da nova revelação, o mistério de Mona Lisa parece longe de estar verdadeiramente resolvido. Alguns especialistas acreditam que a mulher que aparece na pintura era casada com um comerciante de seda, enquanto que outro afirmam que era apenas um retrato de uma mulher que o pintor conheceu. Há, ainda, outra teoria que aponta para que o quadro é, na verdade, um auto-retrato do artista, nascido em Anchiano.