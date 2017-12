As imagens da construção do novo edifício mais alto do mundo

Hoje às 15:02, atualizado às 15:03 Facebook

A construção do Dubai Creek Tower foi oficialmente anunciada em outubro de 2016. Se tudo correr como previsto, o novo edifício vai superar em 100 metros o Burj Khalifa, que ostenta o título de arranha-céus mais alto do mundo, com 828 metros.

O departamento de comunicação do governo do Dubai publicou fotografias na sua conta oficial da rede social Twitter em que se pode ver a evolução da construção do novo arranha-céus.

A torre foi projetada pelo arquiteto Santiado Calatrava Valls e só ficará pronta em 2020.