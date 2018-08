As incríveis técnicas dos criminosos britânicos para escaparem à polícia

14 Maio 2018 às 12:17 Facebook

É cada vez mais difícil para os fugitivos britânicos esconderem-se a polícia na Costa Del Sol, em Espanha. Os esforços conjuntos das forças policiais dos dois países fazem com que os criminosos inventem novas técnicas para fugirem às autoridades.

O jornal inglês "Sunday People" revelou, no passado fim de semana, algumas das técnicas usadas pelos fugitivos britânicos, que escolhem a Costa Del Sol, em Espanha, para escaparem às autoridades. Um deles é Jamie Acourt, suspeito de ter participado no assassinato de Stephen Lawrence, nos anos 1990. O homem foi finalmente detido no início do mês, em Barcelona, e na altura da detenção estava na posse de um passaporte italiano.

Fonte próxima do caso relatou ao jornal que os fugitivos mais conhecidos estão a fazer cirurgias plásticas para que as autoridades não os reconheçam e têm mesmo construído salas de pânico no interior das suas moradias de luxo. Os rostos dos cidadãos britânicos mais procurados em Espanha estão por todo o lado naquela zona. Televisões, jornais e páginas da Internet passam com regularidade a lista dos fugitivos mais procurados no país.

Quando Acourt foi detido, com a falsa identidade de Simon Alfonzo, tornou-se no 81º fugitivo detido pela Operation Captura, uma iniciativa que junta os esforços das autoridades espanholas e britânicas. Steve Reynolds, responsável internacional da Agência Nacional de Crimes, explicou ao "Sunday People" que, principalmente nas zonas de Costa Blanca e Costa del Sol, há vários casos de fugitivos que fizeram cirurgias faciais para não serem identificados.

O responsável revelou ainda o caso de um homem condenado por tráfico de droga que tinha construído uma sala de pânico no interior da casa de luxo.

Espanha é local escolhido para fugir à polícia

A Operation Captura foi a resposta criada pelas autoridades espanholas e britânicas para responderem ao elevado número de fugitivos britânicos que escolhem o sul de Espanha para se esconderem. Muitos vivem em luxuosas mansões e raramente saem de lá. "Alguns destes indivíduos vivem como numa gaiola dourada nestas moradias de luxo sem nunca serem vistos no exterior", disse Steve.

Para além do bom tempo, um dos fatores que mais cativa os fugitivos é a aproximação geográfica com o norte de África, região conhecida por alguns dos fugitivos devido ao negócio do tráfico de droga.