As promessas de Trump: curar o cancro e erradicar a sida

O anúncio da recandidatura de Trump à Casa Branca, na terça-feira à noite, ficou marcado por ataques à imprensa e aos "opositores radicais", bem como pela exaltação, com exageros à mistura, do crescimento económico nos EUA. No campo da saúde, promessas médicas descomedidas.

Lançando oficialmente a campanha para um segundo mandato diante de cerca de 20 mil apoiantes, o atual presidente prometeu "manter a América grande", reciclando o famoso slogan com que venceu a corrida presidencial de 2016, "Make America great again" ("tornar a América grande outra vez").

No discurso de cerca de 75 minutos, não faltaram investidas contra a oposição democrata, que Donald Trump acusou de tentar destruir o "movimento do povo norte-americano". "Os democratas foram contra mim, contra a minha família, mas o mais grave: foram contra vocês", apontou aos presentes, preconizando um "terramoto" republicano nas urnas, nas próximas eleições.

Os jornalistas também não escaparam aos acérrimos comentários já habituais de Trump, que chegou mesmo a apontar em sua direção e afiançar, sem pudor: "está aqui muita imprensa falsa, muita mesmo".

Exageros no balanço económico

Sobre a economia norte-americana, Trump disse estar a "crescer para níveis incríveis" e, com exagero pelo meio, destacou alguns dados, cuja veracidade foi imediatamente posta em causa por vários órgãos de comunicação social. Trump disse que a economia se tornou "talvez na melhor da história do país", mas o jornal britânico "The Guardian" desmontou a afirmação, lembrando que o crescimento económico foi mais elevado nas décadas de 80 e 90.

O candidato norte-americano realçou também ter provocado o maior corte de impostos da história, mas, de facto, o corte promulgado em dezembro de 2017 está abaixo de pelo menos seis anteriores. O "The New York Times" (TNYT) recorda que tanto Ronald Reagan, em 1981, como Obama, em 2012, superaram Trump e estão no topo da tabela. Ainda dentro do mesmo tema, Trump reclamou a responsabilidade pela criação de seis milhões de empregos desde a sua eleição mas, esclarece o mesmo jornal, estava a contar com os três meses em que ainda não tinha tomado posse. Na realidade, durante os 28 meses da presidência de Trump (desde fevereiro de 2017), o número, ainda alto, baixa para 5,4 milhões de empregos. Nos 28 meses anteriores, já tinham sido criados 6,1 milhões de empregos, adianta o NYT.

Por outro lado, Trump recordou, certeiramente, que, durante a sua liderança, seis milhões de pessoas deixaram de precisar de receber o vale-alimentação (assistência na compra de comida dada pelo Governo a pessoas carenciadas) e destacou a mais baixa taxa de desemprego em 51 anos, incluindo a taxa para afro-americanos, hispânicos e asiáticos.

EUA vão curar o cancro e a SIDA, diz Trump

Olhando para o futuro, em questões de saúde, as promessas foram vagas e irrealistas. Além das críticas ao sistema "Obamacare", que quer revogar e substituir, Trump sugeriu que a sua reeleição vai ditar a descoberta da cura para o cancro e a erradicação da sida. "Vamos elaborar curas para muitos, muitos problemas, para muitas, muitas doenças, incluindo cancro e outras. E estamos a aproximarmo-nos disso, à media que o tempo passa", disse. E acrescentou: "Vamos erradicar a SIDA da América de uma vez por todas, estamos muito perto".

Trump voltou ainda ao tema do combate à imigração ilegal e à construção do muro na fronteira com o México, garantindo "que será maior, melhor e mais barato". A guerra comercial com a China foi outro dos tópicos do discurso.