Aspirantes a serial killers matam rapaz com Síndrome de Asperger "por prazer"

Jovens foram, esta quarta-feira, condenadas a prisão perpétua, na Austrália, pelo homicídio de um jovem de 18 anos.

Foi na casa onde viviam, numa zona suburbana da Austrália, que Jemma Lilley e Trudi Lenon, 26 e 44 anos, engendraram um plano para cumprirem a fantasia obscena de se tornarem assassinas em série. Aaron Pajich, de 18 anos, diagnosticado com Síndrome de Asperger, foi a primeira e última vítima dessa vontade sórdida. Pensava que estava entre amigas, quando foi morto, em casa das jovens, em junho de 2016.

Em novembro do ano passado, Lilley e Lenon foram dadas como culpadas do homicídio e, esta quarta-feira, foram condenadas pelo Supremo Tribunal da Austrália Ocidental a prisão perpétua, depois de o juiz ter decidido que as arguidas mataram "por puro prazer".

Lilley, natural de Lincolnshire (leste de Inglaterra), chegou a Perth, na Austrália, em 2010. Na bagagem, trazia uma infância perturbada pelos filmes de "serial killers" que consumia e imitava em versões próprias e o fascínio pelo lado negro da vida que não escondia a vontade de matar alguém antes do 25, como uma vez terá dito a um amigo, cita a BBC.

Em 2016, Liley conheceu aquela que viria a ser a parceira de crimes: Lenon, mãe de dois rapazes, divorciada e membro de uma comunidade sadomasoquista em Perth.

Segundo as autoridades, ambas criaram uma amizade submissiva e dominante com Lenon a obedecer e seguir copiosamente as vontades de Lilley, que, face às dificuldades financeiras da primeira, a acolheu em casa. Três semanas depois de terem começado a viver juntas, as mensagens que trocavam, em que, através de nomes de código, partilhavam fantasias homicidas, chegaram a outro nível.

Os procuradores ligados ao caso, citados pela BBC, disseram, durante o processo em tribunal, que Lilley e Lenon escreveram, em mensagens privadas, na Internet, estarem prontas para matar. "Sinto que não posso descansar enquanto não houver sangue e carne de uma vítima a escorrem no chão. Não me consigo desligar desta ideia de que o mundo não está pronto para mim mas precisa que eu esteja", terá escrito Liley. Da demonstração à consumação da vontade, o passo foi curto.

Foi Lenon que identificou Pajich - colega de um dos filhos da mulher - como uma potencial vítima, ouviu o tribunal. Para levarem a cabo o assassinato e tentarem escapar aos radares da polícia, as homicidas montaram um plano para se livrarem do corpo do jovem e não deixarem quaisquer vestígios de ligação ao homicídio. Compraram, em três dias diferentes, uma serra circular, lixívia, cimento, um lençol branco, acetona e um barril de plástico. No dia anterior à morte de Aaron, compraram, ao todo, 100 litros de ácido clorídrico em diferentes lojas.

A 13 de junho de 2016, Lenon convidou Aaron para uma maratona de videojogos, em sua casa, com o filho de 14 anos. O rapaz foi. Porque não? Quando lá chegou, foi esfaqueado três vezes, duas no pescoço e uma no peito, tendo acabado por não resistir aos ferimentos.