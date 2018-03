Assad visitou Ghouta oriental com tropas do regime

Hoje às 16:01 Facebook

O presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou, este domingo, a região de Ghouta oriental com as tropas do regime que prosseguem uma ofensiva contra a fortaleza rebelde, perto da capital do país, Damasco, disseram os serviços.

"Na frente de Ghouta oriental, o presidente Assad com os heróis do exército árabe sírio", indica a AFP citando relatos da presidência nas redes sociais, onde foram publicadas fotografias que mostram Assad vestido de forma casual, cercado por soldados, perto de tanques militares.

Esta é a primeira visita do presidente sírio à região há vários anos.